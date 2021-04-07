OPPO Reno5 Z 5G: Dimensity 800U, 8 Gb ОЗУ и квадрокамера

Компания OPPO представила смартфон среднего уровня Reno5 Z с поддержкой 5G. Устройство оснащено 6,43-дюймовым AMOLED-экраном формата Full HD+. Пиковая яркость достигает 800 кд/м2, частота отклика сенсорного слоя — 180 Hz. Дисплей занимает 90,8% площади фронтальной поверхности.

Смартфон построен на процессоре Dimensity 800U. Чип объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,4 GHz, графический ускоритель ARM Mali-G57 MC3 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb.

Основная камера включает четыре датчика: 48 Мп, 8 Мп модуль с широкоугольной оптикой (119 градусов) и два датчика по 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 16 Мп располагается в небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4310 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки VOOC Flash Charge 4.0 мощностью 30 Вт. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth v5.1, порт USB Type-C, модуль NFC, GPS/A-GPS, BeiDou, ГЛОНАСС и аудио разъем 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область дисплея. Габариты составляют 160,1 × 73,4 × 7,8 мм, вес — 173 гр. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой ColorOS 11.1.

Смартфон OPPO Reno5 Z 5G будет доступен в цветовых исполнениях Fluid Black (черный) и Cosmo Blue (градиентный) по ориентировочной цене 400 долларов.