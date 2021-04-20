Операционная система QNAP QuTS hero получила поддержку SnapSync и QSAL

QNAP Systems (QNAP) официально анонсировала релиз операционной системы QuTS hero h4.5.2. Обновлённая версия среды для сетевых накопителей (NAS) отличается от предыдущей многочисленными усовершенствованиями и расширениями, включая поддержку технологии SnapSync для резервного копирования ответственных данных в реальном времени и патентованный алгоритм выравнивания износа накопителей SSD, QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling).

QuTS Hero основана на 128-разрядной файловой системе ZFS, которая нацелена на обеспечение целостности данных. Новая ОС оптимальна для хранения деловой информации, она предоставляет наилучшую защиту от аварий и ransomware благодаря практически безграничным возможностями копирования «моментальных снимков» и управления их версиями.

«Копирование при записи» позволяет создавать моментальные снимки практически мгновенно, не мешая текущей записи данных. Продвинутая SnapSync в реальном времени поблочно синхронизирует изменения с целевым хранилищем, гарантируя, что первичный и вторичный NAS всегда хранят одни и те же данные. Восстановление после аварий благодаря этому происходит с ближайшей точки восстановления (Recovery Point Objective, RPO) и без потери данных.

Риск лишиться данных на вышедшем из строя флэш-диске сводит к минимуму алгоритм QSAL. Он отслеживает оставшийся эксплуатационный ресурс SSD RAID, и когда тот достигает 50%, динамически распределяет избыточное пространство, чтобы у каждого SSD оставалось достаточно времени на восстановление до выхода из строя. Это позволяет эффективно предотвратить одновременные отказы нескольких твердотельных накопителей и повысить надежность системы в целом.

В числе других важнейших особенностей QuTS hero: