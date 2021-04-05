Одна из платных функций Gmail стала бесплатной для всех пользователей

Компания Google обновила почтовый сервис Gmail. Одна из платных функций, доступная ранее только платным корпоративным пользователям, стала бесплатна для всех, пишет 9to5Google. Речь о чате, которого раньше обычные пользователи были лишены.

Теперь Android-версия Gmail имеет четыре раздела в нижней части: Mail (Почта), Chat (Чат), Rooms (Комнаты) и Meet (Встречи).

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией на Android, нужно в левом верхнем углу экрана нажать на значок меню, а затем «Настройки». Оттуда перейти в личный аккаунт Gmail и под разделом «Общие» выбрать Chat (Ранний доступ). После этого надо нажать «Попробовать».

В веб-версии достаточно перейти по ссылке и выбрать Google Chat (Ранний доступ) вместо Classic Hangouts.