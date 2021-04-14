NVIDIA представила видеокарты RTX A5000 и RTX A4000 для настольных компьютеров.

Компания NVIDIA на мероприятии GTC 2021 представила две новые профессиональные видеокарты для настольных компьютеров — RTX A5000 и RTX A4000. Обе новинки построены на свежей архитектуре Ampere и ориентированы на профессиональных пользователей, занятых в сфере визуализации цифровой информации.

RTX A5000 базируется на GPU GA102, но не полнофункциональном, а урезанном — с 8192 ядрами CUDA, 256 тензорными ядрами и 64 ядрами Ray Tracing. Видеокарта получила 24 Gb видеопамяти GDDR6 с функцией коррекции ошибок ECC и поддержкой шины 384 бит. Теоретическая пиковая пропускная способность памяти заявлена на уровне 768 Гбайт/с. Модель занимает в корпусе ПК пространство двух слотов, а ее TDP составляет 230 Вт.

Заявлена поддержка GPU-виртуализации посредством таких инструментов как NVIDIA Virtual Workstation и NVIDIA Virtual Compute Server. Карта предлагает поддержку технологии NVLink, позволяя организовывать рабочие станции с двумя подобными профессиональными графическими ускорителями. Система охлаждения тангенциального типа.

Модель RTX A4000 получила 6144 ядер CUDA, 192 тензорных и 48 Ray Tracing. Значение TDP — всего 140 Вт. Видеокарта оснащена 16 Gb видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной и функцией коррекции ошибок ECC. Теоретическая пропускная способность памяти составляет 448 Гбайт/с.

Обе модели оснащены четырьмя разъемами DisplayPort 1.4 и поддерживают технологию Quadro Sync.