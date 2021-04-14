NVIDIA представила четыре модели видеокарт для мобильных рабочих станций

На мероприятии GTC 2021 компания NVIDIA, помимо видеокарт RTX A5000 и RTX A4000 для настольных компьютеров, представила четыре модели для мобильных рабочих станций — RTX A5000, RTX A4000, RTX A3000 и RTX A2000.

Старшая модель построена на GPU GA102 и получила 6144 ядра CUDA, 192 тензорных ядра и 48 ядер Ray Tracing. Объем памяти GDDR6 составляет 16 Gb, ширина шины памяти — 256 бит. TDP варьируется в диапазоне от 80 до 165 Вт.

Модель RTX A4000 базируется на GPU GA104 c 5120 ядрами CUDA, 160 тензорными ядрами и 40 ядрами Ray Tracing. Имеется 8 Gb памяти GDDR6 с 256-битной шиной, а TDP варьируется в пределах от 80 до 140 Вт.

Видеокарта RTX A3000 тоже построена на GPU GA104, но имеет 4096 ядер CUDA, 128 тензорных ядер и 32 ядра Ray Tracing. Объем памяти GDDR6 составляет 6 Gb, ширина шины памяти – 192 бита. TDP в пределах от 60 до 130 Вт.

Младшая модель RTX A2000 построена на GPU GA106, имеет 2560 ядер CUDA, 80 тензорных ядер и 20 ядер Ray Tracing. Есть 4 Gb памяти GDDR6 с шиной разрядностью 128 бит. Значение TDP — от 35 до 95 Вт.