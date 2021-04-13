NVIDIA представила ARM-процессор для суперкомпьютерных ИИ-вычислений

Компания NVIDIA представила свой первый ARM-процессор, который предназначен для использования в составе дата-центров. Чип получил название Grace в честь американской ученой и пионера компьютерного программирования Грейс Хоппер (Grace Hopper). Он способен обеспечить производительность до 10 раз превышающую возможности актуальных самых быстрых серверов, рассчитанных на решение сложных задач с ИИ-вычислениями.

В составе процессора используются энергоэффективные ядра ARM и инновационные технологии энергоэффективной подсистемы памяти LPDDR5x, которая обеспечивает в два раза более высокую пропускную способность и в 10 раз более высокий уровень энергоэффективности по сравнению с памятью DDR4. Новая архитектура Grace также обеспечивает унифицированную согласованность кеша с единым адресным пространством памяти, объединяя системную память и память HBM графического процессора для упрощения программирования.

В составе систем на базе Grace будет применяется четвертое поколение шины NVIDIA NVLink, которая обеспечит между процессором и графическими ускорителями NVIDIA рекордную пропускную способностью на уровне 900 Гбайт/с.

NVIDIA отмечает, что система на базе Grace сможет обучать NLP-модели с одним триллионом параметров в 10 раз быстрее, чем текущие самые передовые системы на базе NVIDIA DGX, работающие с x86-совместимыми процессорами.

Первыми организациями, которые построят новые суперкомпьютеры на базе процессоров NVIDIA Grace станут Швейцарский национальный суперкомпьютерный центр (CSCS) и Лос-Аламосская национальная лаборатория США.