Новый дрон DJI Air 2S получил возможность записи видео в формате 5.4K

Компания DJI представила беспилотный летательный аппарат Air 2S — это усовершенствованная версия модели Mavic Air 2. Новинка предлагает больше возможностей по той же цене.

Дрон получил 1-дюймовый сенсор камеры с размером пикселя 2.4 мкм, который способен снимать 20 Мп фото, 5.4K/30fps видео и 4K/60fps видео с битрейтом 150 Мбит/с. Модуль аналогичного размера установлен в Mavic 2 Pro. В обычной модели Air 2 установлен 48 Мп 1/2″ датчик с пикселями размером 0,8 мкм.

Дрон получил ту же батарею емкостью 3500 мАч, но при этом стал на 25 гр тяжелее своего предшественника, вследствие чего время его полета сокращено с 33 до 31 минуты. Дополнительная масса объясняется добавлением двух датчиков на переднюю панель. Они оснащают Air 2S так называемым «бинокулярным масштабированием»: дрон может видеть препятствия издалека и на более высоких скоростях.

DJI Air 2S умеет избегать препятствия с четырех сторон. Он получил новейшую версию OcuSync с максимальным диапазоном управления 12 км.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Новый цифровой зум позволяет увеличивать объекты в кадре, не перемещая дрон. Доступно четырехкратное увеличение в режиме съемки 4K/30fps, шестикратное при 2.7K/30fps и восьмикратное при 1080p/30fps. Пользователь может выбирать между кодеками H.264 и H.265, а также один из трех цветовых профилей: Normal (8 бит), D-Log (10 бит) или HLG (10 бит).

Устройство получило функцию MasterShots. Активировав ее, квадрокоптер автоматически планирует траекторию полета и самостоятельно ведет видеосъемку в одном из трех режимов (приближение, портрет или пейзаж).

Цена дрона с одной батареей и зарядным устройством, тремя наборами пропеллеров и контроллером DJI RC-N1 составляет 999 долларов. Набор Fly More за 1299 долларов включает дрон, три набора пропеллеров, контроллер, три аккумулятора, четыре светофильтра и наплечную сумку.