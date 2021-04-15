15.04.2021

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Новый дрон DJI Air 2S получил возможность записи видео в формате 5.4K

DJI Air 2S

Компания DJI представила беспилотный летательный аппарат Air 2S — это усовершенствованная версия модели Mavic Air 2. Новинка предлагает больше возможностей по той же цене.

Дрон получил 1-дюймовый сенсор камеры с размером пикселя 2.4 мкм, который способен снимать 20 Мп фото, 5.4K/30fps видео и 4K/60fps видео с битрейтом 150 Мбит/с. Модуль аналогичного размера установлен в Mavic 2 Pro. В обычной модели Air 2 установлен 48 Мп 1/2″ датчик с пикселями размером 0,8 мкм.

DJI Air 2S

Дрон получил ту же батарею емкостью 3500 мАч, но при этом стал на 25 гр тяжелее своего предшественника, вследствие чего время его полета сокращено с 33 до 31 минуты. Дополнительная масса объясняется добавлением двух датчиков на переднюю панель. Они оснащают Air 2S так называемым «бинокулярным масштабированием»: дрон может видеть препятствия издалека и на более высоких скоростях.

DJI Air 2S умеет избегать препятствия с четырех сторон. Он получил новейшую версию OcuSync с максимальным диапазоном управления 12 км.

Новый цифровой зум позволяет увеличивать объекты в кадре, не перемещая дрон. Доступно четырехкратное увеличение в режиме съемки 4K/30fps, шестикратное при 2.7K/30fps и восьмикратное при 1080p/30fps. Пользователь может выбирать между кодеками H.264 и H.265, а также один из трех цветовых профилей: Normal (8 бит), D-Log (10 бит) или HLG (10 бит).

Устройство получило функцию MasterShots. Активировав ее, квадрокоптер автоматически планирует траекторию полета и самостоятельно ведет видеосъемку в одном из трех режимов (приближение, портрет или пейзаж).

Цена дрона с одной батареей и зарядным устройством, тремя наборами пропеллеров и контроллером DJI RC-N1 составляет 999 долларов. Набор Fly More за 1299 долларов включает дрон, три набора пропеллеров, контроллер, три аккумулятора, четыре светофильтра и наплечную сумку.

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