Новый банковский троян Janeleiro атаковал корпоративных пользователей в Бразилии

Исследователи международной компании ESET обнаружили новый банковский троян, нацеленный на отрасли машиностроения, здравоохранения, торговли, финансов, транспорта и государственные учреждения Бразилии. Вредоносное ПО было активно как минимум с 2019 года и получило название Janeleiro (на португальском так называют человека, любящего смотреть в окно). Троян обманывал своих жертв с помощью всплывающих окон, которые выглядят как веб-сайты крупнейших банков Бразилии. После попадания на поддельную страницу пользователи вводили свои банковские реквизиты и личную информацию. Также вирус перехватывал управление клавиатурой, мышью и буфером обмена для кражи биткоинов, подменяя адрес владельца криптовалюты на адрес мошенников.

Janeleiro отличается от банковских троянов, ранее детектированных в Латинской Америке, языком программирования: раньше хакеры использовали Delphi, в Janeleiro же используется .NET. Кроме того, специалисты ESET отметили в новом трояне отсутствие обфускации, нестандартного шифрования и защиты от программного обеспечения безопасности.

«Природа Janeleiro характеризуется не возможностями автоматизации, а практическим подходом: во многих случаях оператор должен настраивать всплывающие окна с помощью команд, выполняемых в реальном времени. Используется веб-сайт репозитория GitHub, где хранятся файлы со списками C&C серверов, которые трояны извлекают для подключения к своим операторам», — пояснил эксперт по кибербезопасности ESET Факундо Муньос.

Когда одно из ключевых слов, связанных с банковским делом, обнаруживается на компьютере жертвы, программа немедленно получает адреса своих C&C серверов из GitHub и подключается к ним. Эти поддельные всплывающие окна динамически создаются по запросу и управляются командами хакера. Исследователи ESET уже уведомили GitHub об обнаруженной вредоносной активности.

Более подробная информация о технических особенностях Janeleiro доступна в официальном блоге ESET.