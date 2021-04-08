Новые решения Cisco формируют будущее трудовой сферы и обеспечивают безопасное возвращение в офис
С самого начала пандемии и во время восстановления Cisco помогала возвращаться к нормальной жизни людям и сообществам во всем мире. В рамках этой деятельности Cisco анонсирует доступность специализированных технологий и решений, предназначенных для перестройки рабочих процессов и обеспечения безопасности работников.
Независимо от того, что является целью организации — ускорить цифровую трансформацию, вернуть сотрудников в офис или же развернуть поддержку удаленной и гибридной работы, инновации Cisco, которые охватывают портфолио сетевых и облачных технологий, систем безопасности и совместной работы, предлагают различные варианты создания вызывающего доверие рабочего пространства для безопасного возвращения в офис и безопасной удаленной работы. Сюда входят: автоматизация, защита и масштабирование сетевых соединений, соблюдение социальной дистанции, безопасное объединение людей в рабочие коллективы в любое время с помощью Webex и устройств для совместной работы, использующих ИИ, датчики и оповещения.
На основе своего обширного портфолио и глубокого опыта специалистов в сопровождении заказчиков при проведении серьезных технологических преобразований, Cisco предлагает инструментарий для решения поставленных задач.
- Предоставление работникам возможности безопасно работать в любое время, в любом месте, на любом устройстве.
- Обеспечение безопасного возвращения в офис путем преобразования офисных помещений и коммуникаций в доверенные, подключенные рабочие пространства, оптимизированные для создания здоровой и комфортной трудовой обстановки.
- Снятие географических, языковых и психологических барьеров (например, при сотрудничестве интровертов и экстравертов) с помощью инструментов, которые обеспечивают включение всех и каждого в работу и общение.
«В ходе возвращения в офис Cisco помогает каждому заказчику найти наиболее подходящее решение. Каждый сотрудник, где бы он ни находился – в офисе, дома, в дороге — заслуживает максимально комфортных условий, — уверен Тодд Найтингейл (Todd Nightingale), старший вице-президент и генеральный менеджер Группы корпоративных сетей и облачных технологий компании Cisco. — Мы создаем простые, гибкие и устойчивые решения, необходимые бизнесу как для решения сегодняшних проблем, так и для ответа на завтрашние вызовы и ускорения цифровой трансформации в целом».
Основные предложения
Доверенное рабочее пространство и безопасное возвращение в офис
- Устройства для совместной работы Cisco Webex обеспечивают безопасное возвращение в офис благодаря таким функциям, как поиск свободных мест, цифровые табло, бесконтактный вызов и присоединение к совещаниям, предупреждения о заполняемости помещений, датчики параметров окружающей среды и др. Подробности см. в блоге.
- Комплекс приложений DNA Spaces Back to Business предназначен для анализа поведения в рабочем пространстве с целью обеспечения безопасности. Всего за полчаса заказчики Cisco Catalyst и Meraki смогут развернуть DNA Spaces, и такие функции, как определение дистанции и актуальный и ретроспективный анализ плотности и перемещения посетителей дадут немедленный эффект. С момента появления приложений DNA Spaces Back to Business их уже внедрили более 50 тыс. коммерческих структур.
- Облачная платформа Cisco Meraki включает интеллектуальные камеры, обеспечивающие надежный мониторинг безопасности людей, рабочих мест, критичных инфраструктур и оборудования. С помощью Meraki MV и Cisco DNA Spaces управляющий зданием в реальном времени видит посещаемость и присутствие, а также получает аналитику для повышения эффективности и безопасности площадок. Новые датчики Meraki MT позволяют получить больше информации, в том числе мониторинг окружающей среды в реальном времени, включая температуру, влажность и наличие протечек, данные по открытию и закрытию помещений и шкафов. Подробности см. в блоге.
- Решение Cisco Industrial Asset Vision упрощает мониторинг активов и объектов с помощью IoT-датчиков. Обеспечивая безопасность работников, решение передает в реальном времени данные удаленного мониторинга производственных и ИТ-помещений, позволяя в любой момент знать местоположение сотрудников и минимизировать их контакты. Кроме того, действенные данные по офисным помещениям и активам позволяют повысить качество техподдержки и управления производительностью оборудования.
- Решение Workplace Zero Trust для промышленных сетей выводит безопасность информационных и операционных технологий на новый уровень, позволяя компаниям защитить операции и расширить применение удаленного доступа и облачных приложений в производственной среде. Решение использует технологии Cisco Cyber Vision и Cisco ISE/DNA Center для создания доверенных производственных зон и не допускает, чтобы политики безопасности нарушали производственный процесс, обеспечивая единообразный, безопасный контроль доступа к сети пользователей и устройств.
Безопасные решения для работников
- Cisco Secure Remote Worker — простое, масштабируемое, интегрированное решение безопасности, которое использует все возможности платформенного подхода Cisco для защиты удаленных работников. Идентификацию пользователей до предоставления им доступа к корпоративным приложениям выполняет Cisco Duo Secure Access, безопасный доступ к корпоративной сети любому пользователю, в любое время, с любого устройства обеспечивает клиент Cisco AnyConnect Mobility Client (VPN), действия защиты от угроз координирует Cisco Umbrella, Cisco Secure Email защищает электронную почту, а Secure Endpoint — оконечные точки. Это решение входит в состав интегрированной облачной платформы Cisco SecureX.
- Cisco Managed Remote Access от подразделения Cisco Customer Experience (CX) окажет предприятиям квалифицированную помощь для долговременной защиты работающих в удаленном и гибридном режиме. С помощью Cisco Managed Remote Access предприятия смогут привлекать специалистов Cisco CX не только для организации и масштабирования VPN по всей экосистеме, но также и для полного управления и мониторинга сервисов.
- Решения бесшовной совместной работы Seamless Collaboration for Secure Remote Work обеспечивают сотрудников, работающих в гибридном и гибком режиме, бесшовными средствами для сообщений, телефонных разговоров и совещаний. Коллективы получают в свое распоряжение инструментарий для безопасного общения, обмена идеями и совместной работы с использованием предпочитаемых приложений. Последние дополнения к Webex позволяют создать еще более индивидуальную среду с настраиваемыми шаблонами, продвинутым функционалом вызовов и интеллектуальным помощником Webex Assistant, умеющим переводить в реальном времени, делать заметки, составлять резюме и т.д. Подробности см. в блоге.