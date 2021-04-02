02.04.2021

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Ноутбук LG Ultra Gear 17 получил IPS-экран и видеокарту GTX 1650 Ti

LG Ultra Gear 17

Компания LG представила новый производительный ноутбук Ultra Gear 17, построенный на аппаратной платформе Intel Tiger Lake.

Устройство оснащено 17-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560 х 1600 пикселей. Ноутбук получил процессор Intel Core i5 одиннадцатого поколения, дискретный графический ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, 8 Gb оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 MHz и накопитель объемом 512 Gb формата M.2 NVMe.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 80 Вт·ч. Новинка получила адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, три порта USB 3.1, Thunderbolt 4 с поддержкой USB PowerDelivery и один HDMI. Габариты составляют 381 × 274 × 19,9 мм, вес — 1,95 кг.

Стоимость ноутбука LG Ultra Gear 17 составляет ориентировочно 1980 долларов. Предзаказ уже открыт.

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