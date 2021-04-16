Ноутбук Dell XPS 13 теперь доступен с OLED-дисплеем

Компания Dell представила обновленный ноутбук XPS 13 (модель 9310) выполненный на аппаратной платформе Intel Tiger Lake.

Устройство получило OLED-дисплей размером 13,4 дюйма по диагонали, разрешением 3456 × 2160 пикселей. Реализована поддержка сенсорного управления. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Используется процессор Intel Core i7-1185G7. Объем оперативной памяти LPDDR4x-4267 составляет до 32 Gb, вместимость твердотельного накопителя с интерфейсом PCIe — до 2 Tb.

В оснащение ноутбука входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, два порта Thunderbolt 4, слот для карты microSD, стандартный аудиоразъем, стереофонические динамики мощностью 2,5 Вт и веб-камера формата 720p. В качестве операционной системы применяется Windows 10.

Цена Dell XPS 13 составляет ориентировочно от 1600 долларов.