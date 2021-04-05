Nokia представила Bluetooth-гарнитуру с aptX HD и TWS-наушники

Компания Nokia представила две аудионовинки — беспроводные наушники Bluetooth Headset T2000 и True Wireless Earphones ANC T3110. Обе модели поддерживают связь Bluetooth 5.1 с радиусом действия до 10 м.

Модель T2000 выполнена в виде «ожерелья» для ношения на шее. Наушники оборудованы 11-мм драйверами. Используется технология шумоподавления Qualcomm cVc Echo Cancellation. Имеется поддержка кодеков aptX HD, AAC и SBC. Гаджет защищен по стандарту IPX4. Время работы на одной подзарядке — до 14 часов.

В свою очередь, модель T3110 относится к полностью беспроводным решениям погружного типа. Независимые модули для левого и правого уха снабжены 12,5-мм драйверами. Есть защита от влаги и пота (стандарт IPX7). Наушники поддерживают SBC-кодек и способны проработать до 5,5 часа от одного заряда. Еще 22 часа может обеспечить комплектный зарядный кейс. При активации системы шумоподавления (ANC) автономность устройства составляет 4,5 и 18 часов соответственно. Имеются три микрофона.

Стоимость Nokia T2000 составляет 30 долларов. TWS-наушники T3110 – 55 долларов. Новинки поступят в продажу 9 апреля.