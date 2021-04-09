09.04.2021

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Nokia Lite Earbuds — TWS-наушники с автономностью до 36 часов

Nokia Lite Earbuds

Помимо новых смартфонов компания HMD Global представила полностью беспроводные наушники Lite Earbuds (BH-205).

Аксессуар выполнен в форм-факторе внутриканальных затычек со сменными насадками разных размеров. Они подключаются по Bluetooth 5.0, позволяя слушать музыку, совершать звонки или запускать голосового помощника. При этом можно использовать одновременно два наушника или только один.

На одном заряде сами наушники способны проработать до 6 часов. Зарядный кейс позволяет пять раз их подзарядить, таким образом общее время автономной работы составляет 36 часов.

Наушники будут доступны в цветах Polar Sea и Charcoal. Приобрести новинку можно будет по цене 39 евро.

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