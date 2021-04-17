NFT Эдварда Сноудена продан на благотворительном аукционе за 5,5 млн. долларов

Работа «в формате» NFT (Non-Fungible Token или невзаимозаменяемый токен), созданная бывшим спецагентом ЦРУ и АНБ Эдвардом Сноуденом (Edward Snowden) под названием Stay Free, представляющая собой коллаж из страниц постановления суда, в котором деятельность АНБ признана нарушающей закон, была продана на аукционе за 2224 ETH, что на момент его окончания составляло около 5,5 млн. долларов.

Все вырученные на аукционе деньги пойдут в организацию Freedom of the Press Foundation, президентом которой является сам Сноуден.

Это очередной пример того, что рынок NFT продолжает набирать обороты.