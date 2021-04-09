Neuralink показала обезьяну, которая «силой мысли» играет в Pong

О том, что компания Neuralink, основанная Илоном Маском (Elon Musk), успешно вживила в мозг обезьяны чип, позволяющий ей «силой мысли» играть в видеоигры, Infocity сообщал в начале февраля.

Теперь компания продемонстрировала видео, в котором показано, как обезьяна перемещает курсор по экрану, используя силу мысли.

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Мозговой чип девятилетней макаке по имени Пейджер установили полтора месяца назад. Сперва ее научили играть в видеоигры, используя джойстик. В качестве вознаграждения она получала банановый смузи, который подавался через металлическую трубку.

Пока макака играла, устройство Neuralink записывало информацию о том, какие нейроны были задействованы, обучаясь предсказывать движения рук. После того как джойстик отключили от игровой системы, животное управляло движением виртуальной ракетки, используя исключительно мыслительный процесс.

First @Neuralink product will enable someone with paralysis to use a smartphone with their mind faster than someone using thumbs — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2021

По словам Маска, данная разработка направлена на то, чтобы помочь парализованным людям пользоваться компьютером или смартфоном. Кроме того, инженеры компании рассматривают постепенное развитие технологии таким образом, чтобы парализованные смогли вновь ходить за счет отправки мозгом сигнала в обход поврежденных нервных волокон.