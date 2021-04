Neuralink показала обезьяну, которая «силой мысли» играет в Pong

О том, что компания Neuralink, основанная Илоном Маском (Elon Musk), успешно вживила в мозг обезьяны чип, позволяющий ей «силой мысли» играть в видеоигры, Infocity сообщал в начале февраля.

Теперь компания продемонстрировала видео, в котором показано, как обезьяна перемещает курсор по экрану, используя силу мысли.



Мозговой чип девятилетней макаке по имени Пейджер установили полтора месяца назад. Сперва ее научили играть в видеоигры, используя джойстик. В качестве вознаграждения она получала банановый смузи, который подавался через металлическую трубку.

Пока макака играла, устройство Neuralink записывало информацию о том, какие нейроны были задействованы, обучаясь предсказывать движения рук. После того как джойстик отключили от игровой системы, животное управляло движением виртуальной ракетки, используя исключительно мыслительный процесс.

First @Neuralink product will enable someone with paralysis to use a smartphone with their mind faster than someone using thumbs

— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2021