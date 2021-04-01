01.04.2021

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Netflix выкупил права на два сиквела детектива «Ножи наголо» за 450 млн. долларов

Netflix

Стриминговый сервис Netflix выкупил права сразу на два грядущих сиквела детективного фильма Knives Out/ «Ножи наголо» за 450 млн. долларов, сообщает издание Variety.

Детектив вышел в 2019 году и собрал в прокате 300 млн. долларов при бюджете в 40 млн. долларов. Оригинальный фильм выпустила киностудия Lionsgate.

По данным Deadline, первый из двух фильмов начнут снимать 28 июня 2021 года в Греции. Главную роль в нем исполнит Дэниэл Крейг, который вновь сыграет детектива Бенуа Бланка. Режиссером картины будет Райан Джонсон, который также выступит в качестве сценариста и продюсера. Пока что нет информации, получит ли картина театральный релиз или будет доступна только на стриминговой платформе.

Данная сделка пополнит библиотеку Netflix успешной кинофраншизой, что особенно важно в условиях возросшей конкуренции на стриминговом рынке.

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