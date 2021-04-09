Несмотря на конкуренцию, Samsung будет закупать у LG Display телевизионные панели OLED

Сегодня корейские гиганты, компании Samsung и LG, заключили историческую сделку. Samsung впервые будет закупать телевизионные панели OLED для собственного дисплейного подразделения Samsung Display у своего извечного конкурента LG Display, об этом сообщают южнокорейские СМИ.

Сообщается, что переговоры между высшим руководством Samsung Electronics и LG Display завершились подписанием стратегического партнерства. Сторонам осталось обсудить некоторые рабочие моменты, после чего сделку оформят документально с соблюдением всех необходимых формальностей.

Причина, по которым эта сделка состоялась, заключается в повышении цен на ЖК-панели и технологическими сложностями в производстве, отмечают отраслевые наблюдатели.

По неофициальным данным, Samsung планирует закупить не менее 1 млн. панелей во второй половине текущего года и 4 млн. в следующем году — это около 50% текущих производственных мощностей компании LG.