21.04.2021

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«Неправдоподобная миссия» с Тимом Куком в главной роли

Apple

Компания Apple вчера представила несколько новых продуктов и опубликовала рекламные ролики, демонстрирующие эти устройства.

Первый ролик снят в стиле фильмов «Миссия невыполнима». Грабитель вторгается в Apple Park, чтобы похитить Apple M1. В итоге он снимает маску, под которой мы видим лицо улыбающегося Тима Кука (Tim Cook). Ролик получил название «Неправдоподобная миссия» (Mission Implausible).

 

Второе видео посвящено семейству iPad Pro, которое теперь построено на базе процессора Apple M1.

Третий ролик представляет цветное семейство iMac, также получившее платформу Apple M1.

Четвертое видео посвящено меткам AirTag, которые позволяют находить потерянные вещи и домашних питомцев.

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