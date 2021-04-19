Назначен новый президент ООО «Azercell Telecom»

Зарина Зейналова назначена президентом ООО «Azercell Telecom». Зарина Зейналова имеет диплом по Управлению Персоналом и Развитию Университета Ноттингем Трент в Великобритании. Она является членом Чартерного Института управления персоналом и развития (CIPD) и выпускницей программы Повышения квалификации руководителей в Техасском университете A&M (США). Окончила бакалавриат Азербайджанского Медицинского Университета.

З.Зейналова имеет более 25 лет профессионального опыта в области управления и организационного развития в разных географических регионах мира. В течение 20 лет она занимала различные руководящие должности в офисах BP в Азербайджане, Великобритании и США. Она также занимала руководящие должности в компаниях PricewaterhouseCoopers (PwC) и Pasha Construction Group.

Отметим, что бывший глава ООО «Azercell Telecom» Вахид Мурсалиев покинул свой пост в связи с истечением срока его контракта.

Главным приоритетом нового президента ведущего оператора мобильной связи наряду с развитием коммуникационной деятельности Azercell станет обеспечение лидирующих позиций в сфере цифровой трансформации в Азербайджане.