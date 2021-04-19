NASA запустило вертолет Ingenuity в первый полет на Марсе
Космическое агентство NASA запустило сегодня утром, 19 апреля, в первый полет вертолет Ingenuity (Изобретательность) на Марсе.
NASA провело «живую» трансляцию полета.
Вертолет доставили на Марс, прикрепленным к днищу марсохода Perseverance (Настойчивость). Главной задачей Ingenuity является демонстрация технологий и испытание первых полетов на Марсе. Вертолет стоимостью 85 млн. долларов представляет собой небольшую конструкцию массой в 1,8 кг.
Изначально планировалось, что первый полет состоится 11 апреля, но затем мероприятие отложили, поскольку инженеры работали над предполетной проверкой и решением проблемы с ПО.