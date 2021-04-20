20.04.2021

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NASA опубликовало видео первого полета вертолета Ingenuity на Марсе

NASA Ingenuity

Космическое агентство NASA обработало все полученные данные касательно первого полета вертолета Ingenuity на Марсе и опубликовала качественное видео этого события.

Видео кратковременного взлета и посадки вертолета было снято марсоходом Perseverance с расстояния в 64,3 м. Марсоход находился в локации Van Zyl Overlook, расположенной в марсианском кратере Езеро. Разрешение ролика составляет 720p. Показан процесс взлета вертолета, его зависание на высоте порядка 3 м, разворот вокруг оси и посадка.

1,8-килограммовый Ingenuity с размахом лопастей 1,2 м — это чисто технологическая демонстрация и не содержит никаких научных приборов на борту. Он был призван доказать возможность будущих исследований Марса подобными винтовыми летательными аппаратами. В дальнейшем планируется использовать летательный аппарат еще для нескольких полетов.

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