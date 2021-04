На Netflix будут эксклюзивно доступны фильмы производства Sony Pictures

Кинокомпания Sony Pictures заключила соглашение с Netflix, согласно которому все ее новые фильмы будут эксклюзивно доступны на стриминговой платформе после того, как закончится их прокат в кинотеатрах.

Сделка вступит в силу в 2022 году. Новый договор включает ленты производства студий Columbia Pictures, Sony Pictures Classic, Screen Gems и TriStar Pictures. Такие картины, как Uncharted, Morbius, Bullet Train & Where the Crawdads Sing, сиквелы Venom, Jumanji, Bad Boys и Spider-Man: Into the Spider-Verse можно будет посмотреть на Netflix.

Starting in 2022, Netflix will be the first US streaming home for Sony Pictures films following their theatrical releases. Get ready for UNCHARTED, MORBIUS, BULLET TRAIN & WHERE THE CRAWDADS SING, plus future sequels to VENOM, JUMANJI, BAD BOYS & SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE

— NetflixFilm (@NetflixFilm) April 8, 2021