На онлайн-мероприятии MSIology компания MSI анонсировала новые ноутбуки-трансформеры линейки Summit – 13-дюймовый Summit E13 Flip Evo и 16-дюймовый Summit E16 Flip. Это производительные модели с минималистичным дизайном, заключенные в очень тонкие и легкие корпуса. Металлические корпуса устройств 2-в-1 серии Summit отличаются повышенной прочностью, а экранные шарниры рассчитаны на долгие годы активной эксплуатации.

Обе новинки используют платформу Intel Tiger Lake с процессорами вплоть до Core i7-1185G7 и доступны в комплектациях с дискретными видеокартами NVIDIA.

Младшая модель оборудован сенсорным дисплеем диагональю 13,4 дюйма, разрешением 1920 х 1200 пикселей, есть поддержка стилуса. Объем оперативной памяти составляет до 32 Gb. В оснащение входят Wi-Fi 6E, два порта Thuderbolt 4, один USB-C, один USB-A и слот для microSD. Емкость аккумуляторной батареи 70 Вт ч. Есть физическая шторка для камеры и сканер отпечатков пальцев. Габариты 300 х 222 х 14,9 мм, вес — 1,35 кг.

Ноутбук Summit E16 Flip основными характеристиками похож на младшую модель, но оснащен намного более крупным экраном разрешением QHD+. Толщина корпуса составляет 16,85 мм.

В новых ноутбуках MSI Summit реализовано эффективное шумоподавление и устранение шумов в видеосигнале, работа которого особенно заметна в условиях плохой освещенности.