Moto G20: квадрокамера и аккумулятор 5000 мА•ч за 149 евро

Компания Motorola представила на европейском рынке доступный смартфон Moto G20. Аппарат получил 6,5-дюймовый дисплей Max Vision формата HD+ и частотой обновления 90 Hz. Экран занимает 87% площади фронтальной панели.

Аппаратная основа смартфона восьмиядерный процессор Unisoc T700 с тактовой частотой 1,82 GHz, работающий в связке с графическим адаптером Mali-G52. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, вместимость флеш-накопителя — 64 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD.

Основная камера включает четыре датчика: 48 Мп (f/1.7), 8 Мп широкоугольный блок (118 градусов), 2 Мп датчик глубины и 2 Мп макромодуль. В небольшом вырезе в верхней части экрана располагается 13 Мп селфи-камера.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, поддержка быстрой зарядки не предусмотрена. Максимальная мощность блока питания модели составляет 10 Вт. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, контроллер NFC и гнездо для наушников 3,5 мм. Смартфон защищен от попадания пыли и брызг по стандарту IP52. Габариты составляют 165 × 76 × 9 мм, вес — 200 гр. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11.

Moto G20 будет предложен покупателям в двух цветовых исполнениях корпуса — Flamingo Pink и Breeze Blue за 149 евро.