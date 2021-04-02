Мобильные глазная и стоматологическая клиники Azercell продолжают оказывать бесплатные медицинские услуги

В первом квартале 2021 года более 150 пациентов, основную часть которых составляют члены семей шехидов, прошли бесплатное обследование и лечение.

Мобильные глазная и стоматологическая клиники ООО «Azercell Telecom», предоставляющие бесплатные медицинские услуги малообеспеченным слоям населения, продолжили активную деятельность в первые три месяца 2021 года. Врачи этих клиник в первом квартале текущего года провели бесплатное обследование и лечение более 150 пациентов. Мероприятия проходили в соответствии со всеми правилами безопасности и гигиены, соблюдаемыми во время пандемии.

Мобильные клиники посетили разные регионы страны, где наряду с детьми-сиротами и малообеспеченными семьями, обслуживали членов семей шехидов и ветеранов Отечественной войны. В начале 2021 года врачи мобильных стоматологической и глазной клиник посетили город Худат. В ходе этого визита 52 ребенка из малообеспеченных семей и семей шехидов были обследованы в мобильной стоматологической клинике. Дети, у которых были выявлены проблемы с зубами, прошли лечение бесплатно.

В первом квартале 2021 года 105 человек (53 ребенка и 52 взрослых) прошли бесплатное офтальмологическое обследование в мобильной глазной клинике Azercell. Только в Худате прошли лечение более 50 пациентов. Кроме того, 30 человек получили помощь врачей мобильной клиники при Центре развития детей и юношества №1 в Сумгаите.

За отчетный период бесплатное офтальмологическое обследование было проведено также для членов семей шехидов, проживающих в поселке Бакиханов Сабунчинского района города Баку. Кроме того, 25 членов Общественного Объединения по заботе о малообеспеченных семьях «Damla» в Баку воспользовались услугами мобильной глазной клиники.

Отметим, что мобильные клиники, принадлежащие ООО «Azercell Telecom» и оказывающие бесплатные услуги на протяжении более 10 лет уязвимым слоям населения, нуждающимся в особой заботе, функционируют при поддержке Общественного Объединения Caspian Compassion Project. За этот период тысячи людей прошли обследование у врачей мобильных стоматологической и глазной клиник и получили необходимое лечение.