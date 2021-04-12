12.04.2021

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Microsoft ведет переговоры о покупке компании-разработчика Siri за 16 млрд. долларов

Microsoft

Корпорация Microsoft ведет переговоры о покупке компании Nuance Communications, которая занимается технологиями искусственного интеллекта, примерно за 16 млрд. долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, «знакомый с этим вопросом». Ожидается, что компании могут заявить о своем объединении уже на этой неделе.

Разработки Nuance Communications использовались для создания фирменного голосового ассистента американского гиганта Apple — Siri. Помимо этого, компания производит программное обеспечение для различных секторов экономики — от здравоохранения до автомобильной промышленности.

Отмечается, что сумма сделки на 23% выше той, что выставлена во время закрытия торгов в пятницу.

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