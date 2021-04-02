Microsoft прекратил поддержку голосового помощника Cortana на Android и iOS

Компания Microsoft сообщила о прекращении поддержки приложения Cortana на платформах Android и iOS.

«С 31 марта 2021 года созданный пользователями с помощью Cortana контент, например, напоминания и списки, больше не будет работать в мобильном приложении Cortana, но по-прежнему останется доступен через Cortana в Windows. Кроме того, напоминания, списки и задачи Cortana автоматически синхронизируются с приложением Microsoft To-Do, которое вы можете бесплатно загрузить на свой смартфон», — говорится в сообщении Microsoft.

Прекращение работы ассистента на двух мобильных платформах не стало неожиданностью — Microsoft объявила об этом еще летом 2020 года, и дополнительно оповестила всех пользователей через уведомления за неделю до закрытия сервиса.

После закрытия Cortana на мобильных устройствах остается три самых популярных голосовых помощника — Google Assistant, Apple Siri и Amazon Alexa. Отметим, что Cortana продолжит свое существование, Microsoft перенесет ассистента в сервисы Microsoft 365.