Microsoft представил Surface Laptop 4 с процессорами Intel и AMD

Компания Microsoft расширила ассортимент линейки Surface выпуском ноутбука Surface Laptop 4. Устройство представлено в версиях с 13,5- и 15-дюймовым дисплеем, каждая из которых доступна как в модификациях с процессором AMD, а так и Intel. Дизайн Surface Laptop 4 практически не отличается от модели предыдущего поколения.

Старшая версия получила 15-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 2496 × 1664 пикселей и соотношением сторон 3:2. Доступны версии с процессором Intel Core i7-1185G7 поколения Tiger Lake и AMD Ryzen 7 4980U прошлого поколения на архитектуре Zen 2.

Младшая версия имеет 13,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 2256 × 1504 пикселей и соотношением сторон 3:2. Покупатели смогут выбирать между версиями, построенными на базе процессоров Intel и AMD, в том числе Core i7-1185G7 и Ryzen 7 4980U.

Отмечается, что использование в Surface Laptop 4 новых процессоров позволило обеспечить до 70% больше производительности по сравнению с моделями предыдущего поколения, а также увеличить время автономной работы. Microsoft обещает до 19 часов автономной работы для 13,5-дюймовой версии ноутбука с чипом AMD и до 17,5 часов для 15-дюймовой версии. 13,5-дюймовая версия с чипом Intel обеспечит до 17 часов непрерывной работы, а старшая модель — до 16,5 часов.

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Все версии Surface Laptop 4 на Intel обладают графикой Intel Iris Xe, а на AMD — Radeon Graphics. Вариант с процессором Intel поддерживает установку до 32 Gb оперативной памяти LPDDR4x, а версии с AMD — до 16 Gb. Вместимость накопителя в моделях на Intel — до 1 Tb, а версии с AMD — до 512 Gb. В оснащение входят порты USB Type-C, USB Type-A, разъем для подключения наушников и интерфейс Microsoft Surface Connect для подключения зарядки.

Microsoft Surface Laptop 4 поступит в продажу в США, Канаде и Японии 15 апреля по цене от 999 долларов за модель на процессоре AMD и от 1299 долларов за версии с Intel.