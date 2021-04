Microsoft покупает компанию Nuance Communications за 19,7 млрд. долларов

Только сегодня мы сообщали о том, что корпорация Microsoft ведет переговоры о покупке Nuance Communications. Ожидалось, что на этой неделе будет объявлено об объединении компаний.

Теперь Microsoft официально объявила о том, что между ней и компанией Nuance Communications достигнуто соглашение о приобретении. В рамках окончательного соглашения Microsoft поглотит Nuance по цене 56 долларов за акцию — это на 23 % выше рыночной стоимости. С учетом чистых долгов приобретаемой компании, сумма сделки составит 19,7 млрд. долларов. Это вторая по масштабу покупка компании после LinkedIn за 24 млрд. долларов в 2016 году. Сделка была единогласно одобрена советами директоров Nuance и Microsoft.

Марк Бенджамин (Mark Benjamin) останется исполнительным директором Nuance и будет подчиняться исполнительному вице-президенту по облачным технологиям и ИИ в Microsoft Скотту Гатри (Scott Guthrie). Сделка должна завершиться в этом календарном году. Ожидается, что эта покупка усилит позиции Microsoft в отраслях облачных технологий, искусственного интеллекта и здравоохранения.

AI is technology’s most important priority, and healthcare is its most urgent application. Together with @NuanceInc, we will put advanced AI solutions into the hands of professionals to drive better decision-making and create more meaningful connections. https://t.co/ipdP6qZTx9

— Satya Nadella (@satyanadella) April 12, 2021