Microsoft откажется от функции Windows Timeline

Компания Microsoft собирается отказаться от функции Windows Timeline (временная шкала) или сделать ее менее полезной в следующей версии Windows 10.

В предварительных сборках отключена возможность синхронизации для временной шкалы Windows, если пользователь использует учетную запись Microsoft. Это говорит о том, что функция временной шкалы будет отключена к моменту запуска следующего крупного обновления Windows. Пользователь по-прежнему может получить доступ к интерфейсу временной шкалы через представление задач, и последние приложения будут указаны, но контент не будет синхронизироваться на устройствах c Windows, Android или iOS.

Функция Timeline была представлена в 2017 году. Она позволяла быстро найти файлы или сайты, которые пользователь открывал в последние 30 дней, с синхронизацией между устройствами. В Timeline собирались все запущенные приложения со всех устройств, за которыми пользователь работал под одним аккаунтом.