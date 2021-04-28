Microsoft опубликовал отчет за третий квартал 2021 года

Компания Microsoft отчиталась за третий квартал, завершившийся 31 марта 2021 финансового года.

За отчетный период компания получила выручку в размере 41,7 млрд. долларов и чистую прибыль — 15,5 млрд. долларов. Выручка выросла на 19%, а чистая прибыль на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль в годовом выражении выросла на 31% и достигла 17,0 млрд. долларов.

Доход в сегменте Productivity and Business Processes составил 13,6 млрд. долларов, увеличившись за год на 15% (на 12%, если учесть изменение валютного курса). Доход в сегменте Intelligent Cloud — 15,1 млрд. долларов, увеличившись за год на 23% (на 20%). Доход в сегменте More Personal Computing составил 13,0 млрд. долларов, увеличившись за год на 19% (на 16%). На выплату дивидендов и выкуп акций в течение третьего квартала было потрачено 10,0 млрд. долларов.

Выручка от продаж Windows производителям OEM выросла на 10%. Подразделение Surface продемонстрировало выручку в размере 1,5 млрд. долларов. Доходы от коммерческих и облачных услуг Office в отчетном квартале выросли на 14%, а рост Office 365 для коммерческой сферы составил 22 %. Доходы от потребительских продуктов и облачных услуг Office выросли на 5% — преимущественно за счет доходов от Microsoft 365 и большому росту количества подписчиков — на 27% (до 50,2 млн). Доходы от серверных продуктов и облачных сервисов Microsoft выросли на 26%, а бизнес «интеллектуального облака» увеличился на 23% благодаря росту Azure.

Доходы игрового подразделения также выросли. Это второй квартал продаж консолей Microsoft Xbox Series X/S, и выручка игровых устройств выросла на 232% в годовом исчислении за счет запуска новых приставок. Доход от ПО и услуг Xbox тоже увеличился на 739 млн. долларов (34%) по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.