28.04.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСтатьиMicrosoft опубликовал отчет за третий квартал 2021 года

Microsoft опубликовал отчет за третий квартал 2021 года

Microsoft

Компания Microsoft отчиталась за третий квартал, завершившийся 31 марта 2021 финансового года.

За отчетный период компания получила выручку в размере 41,7 млрд. долларов и чистую прибыль — 15,5 млрд. долларов. Выручка выросла на 19%, а чистая прибыль на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль в годовом выражении выросла на 31% и достигла 17,0 млрд. долларов.

Доход в сегменте Productivity and Business Processes составил 13,6 млрд. долларов, увеличившись за год на 15% (на 12%, если учесть изменение валютного курса). Доход в сегменте Intelligent Cloud — 15,1 млрд. долларов, увеличившись за год на 23% (на 20%). Доход в сегменте More Personal Computing составил 13,0 млрд. долларов, увеличившись за год на 19% (на 16%). На выплату дивидендов и выкуп акций в течение третьего квартала было потрачено 10,0 млрд. долларов.

Выручка от продаж Windows производителям OEM выросла на 10%. Подразделение Surface продемонстрировало выручку в размере 1,5 млрд. долларов. Доходы от коммерческих и облачных услуг Office в отчетном квартале выросли на 14%, а рост Office 365 для коммерческой сферы составил 22 %. Доходы от потребительских продуктов и облачных услуг Office выросли на 5% — преимущественно за счет доходов от Microsoft 365 и большому росту количества подписчиков — на 27% (до 50,2 млн). Доходы от серверных продуктов и облачных сервисов Microsoft выросли на 26%, а бизнес «интеллектуального облака» увеличился на 23% благодаря росту Azure.

Доходы игрового подразделения также выросли. Это второй квартал продаж консолей Microsoft Xbox Series X/S, и выручка игровых устройств выросла на 232% в годовом исчислении за счет запуска новых приставок. Доход от ПО и услуг Xbox тоже увеличился на 739 млн. долларов (34%) по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

ТЕГИ:
Samsung представил оконный кондиционер Window Fit с необычной системой крепежа
Новости по теме
Интервью
IТ-решения мирового класса, адап
Операционные системы
Microsoft откажется от функции W
Ноутбуки
Microsoft представил Surface Lap