Mercedes-Benz представил флагманский электрический седан EQS

Компания Mercedes-Benz представила флагманский электрокар EQS. Немецкий производитель считает, что его новый электрический седан позволит полностью перевернуть сегмент высококлассных электромобилей. Ему предстоит конкурировать с флагманскими предложениями Tesla и растущим числом электрокаров от новых и старых автопроизводителей. Отмечается, что Mercedes-Benz EQS 2022 года знаменует собой новую электрическую эру для немецкого автопроизводителя.

«EQS разработан, чтобы превзойти ожидания даже наших самых взыскательных клиентов, — отметил исполнительный директор Mercedes-Benz и Daimler Ола Келлениус (Ola Kaellenius).

Mercedes-Benz EQS получил габариты 5126 х 1926 х 1512 мм при объеме багажника 610 л. При сложенном заднем диване объем пространства, которое доступно для перевозки, сразу же вырастет до 1770 л. Передний грузовой отсек у автомобиля отсутствует.

Новинка является первым электромобилем на новой платформе Mercedes-Benz. Он также оснащен новым поколением батарей со значительно более высокой энергоемкостью, что призвано увеличить дальность хода на одном заряде.

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Покупателям будут доступны на старте две версии электрокара: заднеприводный EQS 450+ мощностью 333 л.с. и полноприводный EQS 580 4Matic мощностью 524 л.с. Динамика разгона с 0 до 100 км/ч составляет 6,2 и 4,3 сек. соответственно при одинаковой емкости батареи в 107,8 кВтч. Версия с более компактным аккумулятором емкостью 90 кВтч станет доступна позднее. Всего 15 мин. зарядки достаточно для преодоления 300 км в одномоторной версии автомобиля и 280 км — в двумоторной. Даже в стандартной комплектации EQS получил полноуправляемое шасси с возможностью поворота задних колес с амплитудой от 4,5° до 10°.

Интерьер автомобиля больше похож на кабину футуристического космического корабля. Он имеет три крупных экрана почти на всю ширину приборной панели, защищенных общей 56-дюймовой изогнутой стеклянной поверхностью.

Электрокар оснащен набором функций безопасности и удобства, включая новую систему помощи водителю, которая может контролировать скорость и торможение, а также автоматически переходить между полосами движения или удерживать автомобиль на выбранной полосе. EQS также будет включать в себя систему дополненной реальности, которая проецирует на экран перед водителем трехмерную графику вроде стрелок навигации.

Стоимость Mercedes-Benz EQS будет названа производителем в августе, во время старта продаж новинки. Ожидается, что он будет стоить от 110 тыс. долларов до 150 тыс. долларов.