Лувр оцифровал всю свою коллекцию и представил ее на бесплатном сайте

Лувр, один из крупнейших художественных музеев мира, оцифровал и опубликовал онлайн всю свою коллекцию — 482 тыс. произведений искусства. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Доступ онлайн к коллекции очень актуален в условиях пандемии коронавируса, когда музеи закрываются для посетителей.

«Впервые любой желающий может получить доступ ко всей коллекции с компьютера или смартфона бесплатно», — говорит директор музея Жан-Люк Мартинез.

На сайте доступны не только работы, выставленные в Лувре, но произведения искусства, взятые во временное пользование или на хранение. Каждое произведение искусства имеет описание. Информация на сайте музея представлена на французском и английском языках.

Кроме того, посетить Лувр не выходя из дома можно с помощью интерактивной карты.