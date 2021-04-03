Лучшие web-камеры 2021 года

Сегодня очень сложно найти ноутбук, который бы поставлялся без встроенной web-камеры. Но в своем большинстве они могут работать только с низким разрешением. Также на стоит полагаться на качество небольших микрофонов, встроенных в такие web-камеры. Однако, вы можете значительно улучшить качество видео и звука во время своих видеозвонков и конференций, используя одну из камер, попавших в сегодняшний обзор. Поскольку эти web-камеры являются внешними устройствами, производители могут использовать в них более передовые технологии. Вы можете получить связь с разрешением 1080p и даже 4K. Также они оснащены микрофонами с расширенными функциями, такими как шумоподавление, что идеально подходит для их использования в жилых помещениях с высоким уровнем шума. Независимо от того, используете ли вы web-камеру в профессиональном плане или для общения с друзьями и семьей, советуем познакомиться с нашим обзором.

Logitech C922 Pro Stream

Разрешение: 1080p.

Особенности: удаление фона, коррекция низкой освещенности, видео 720p / 60fps во время потоковой передачи, стереозвук, автофокус, автоматическая коррекция освещенности.

Цена: 99,99 доллара.

Плюсы:

отличные возможности при слабом освещении;

функция удаления фона;

поддержка потоковой передачи.

Минусы:

нет возможностей RealSense.

Logitech C922 Pro Stream претендует на звание лучшей web-камеры 2021 года. Она отвечает всем требованиям, включая разрешение 1080p, коррекцию при слабом освещении и фантастическое качество звука. Когда речь заходит о web-камерах, то Logitech упоминают как уважаемый бренд, а Logitech C922 Pro Stream в настоящее время является лучшей web-камерой, созданной этой компанией. Она также предлагается по очень разумной цене и имеет ненавязчивый дизайн, который позволяет камере вписаться в любой дом, студию или офис, не вызывая раздражения для глаз.

Mevo Live Event Camera

Разрешение: 2160p.

Особенности: запись в формате 4K, совместимость с мобильными устройствами, редактирование видео и аудио в реальном времени, Bluetooth 4.1.

Цена: 599,99 доллара.

Плюсы:

портативная;

совместима с различными устройствами.

Минусы:

очень дорогая.

Если у вас приличный бюджет и вы хотите получить самую лучшую web-камеру, которую можно приобрести в 2021 году, то Mevo Live Event Camera — это то, что вам нужно. Это невероятно мощная web-камера, которая может записывать видео в разрешении 4K и совместима с мобильными устройствами, а также с PC, Mac и ноутбуками. Она идеально подходит для записи мероприятий, поэтому, если вы ищете web-камеру, которая не только снимает индивидуальные видео, но и может транслировать целые собрания, мероприятия, концерты и выставки, рекомендуем остановить свой выбор на этом устройстве. Высокая цена и огромный набор функций означают, что она подойдет не всем, но если эта web-камера соответствует вашим потребностям, то вложенные в нее средства полностью себя оправдают.

Microsoft LifeCam HD-3000

Разрешение: 720p.

Особенности: цветокоррекция, шумоподавление.

Цена: 29,95 доллара.

Плюсы:

дешевая;

яркий дизайн.

Минусы:

потоковая передача ограничена разрешением 720p.

При низкой цене Microsoft LifeCam Studio обладает впечатляющим количеством функций, включая запись в формате 1080p и потоковую передачу в реальном времени с разрешением 720p, чего будет достаточно для большинства пользователей. Она также может похвастаться автофокусом, широкополосным микрофоном и функцией TrueColor, которая изменяет экспозицию в процессе работы, чтобы ваше видео выглядело наилучшим образом. Web-камеру легко настроить, поэтому не думайте, что при столь низкой цене эта web-камера не заслуживает вашего внимания.

Logitech C930e

Разрешение: 1080p.

Особенности: встроенная обработка, широкоугольный объектив Zeiss.

Цена: 99,99 доллара.

Плюсы:

встроенная обработка видео;

широкое поле охвата.

Минусы:

дорогая.

Вторая web-камера Logitech в нашем обзоре идеально подходит для видеоконференцсвязи. Это потому, что она имеет потрясающее разрешение 1080p и широкий угол обзора в 900, что позволяет захватывать всех людей, находящихся в комнате. А благодаря встроенному кодированию видео она предлагает отличное качество изображения, не нагружающее ваш компьютер, на который обычно ложится эта функция. Web-камера также сертифицирована для Skype. Поэтому, если вы часто участвуете в видеоконференциях, Logitech C930e станет идеальным дополнением к программному обеспечению.

Ausdom AW615

Разрешение: 1080p.

Особенности: встроенный микрофон с шумоподавлением, технология улучшения работы при слабом освещении, гибкая подставка.

Цена: 45,89 доллара.

Плюсы:

разрешение Full HD;

хорошая цена.

Минусы:

ручная фокусировка.

Каждая web-камера в нашем обзоре имеет встроенный микрофон и все они довольно хорошие. Но микрофон, который поставляется с Ausdom AW615, благодаря технологии шумоподавления, устраняющей фоновые звуки, делает это устройство идеальным для использования в многолюдных офисах. Эта web-камера также предлагает разрешение 1080p, что есть не у многих устройств в этом ценовом диапазоне. Конечно, ей не хватает некоторых функций, и в первую очередь, автофокуса, но качественный микрофон, разрешение Full HD и низкая цена с лихвой компенсируют это.

Creative Labs Senz3D

Разрешение: 1080p.

Особенности: удаление фона, коррекция низкой освещенности, совместимость с Windows Cortana и Hello, отслеживание лица.

Цена: 199,99 доллара

Плюсы:

поддержка Windows Hello;

удаление бесшовного фона.

Минусы:

дорогая.

Эта многофункциональная web-камера — наш выбор в качестве лучшей web-камеры 2021 года для компьютеров, работающих под управлением операционной системы Windows. Она поддерживает Windows Hello, которая позволяет Windows 10 распознавать ваше лицо при входе в систему. Это быстро, просто и безопасно, а также означает, что вам не нужно вводить пароль. Web-камера также сертифицирована для работы с виртуальным помощником Cortana. Подобно глазу, она способна определять глубину пространства и отслеживать движения человека. Камера оснащена тремя объективами для захвата визуальных данных: обычная камера, инфракрасная камера и лазерный проектор. В процессе захвата визуальных данных эти три объектива управляются технологией Intel RealSense, чтобы реагировать на выражения вашего лица и движения тела.

Logitech Brio

Разрешение: 2160p.

Особенности: запись в формате 4K, 5-кратное увеличение, Windows Hello, HDR.

Цена: 189,99 доллара.

Плюсы:

разрешение 4K;

поддержка Windows Hello.

Минусы:

поддержка 4K излишняя.

Камера Logitech Brio — лучшая web-камера для Mac благодаря ее тонкому дизайну, который не будет неуместным в соседстве с одним из стильных компьютеров Apple. Устройство поддерживает разрешение 4K для абсолютно потрясающего качества видео. Любой, кто будет смотреть на вас на дисплее Retina, наверняка, будет впечатлен. Также есть поддержка HDR, что еще больше повышает впечатляющие возможности записи видео этой web-камеры. Конечно, это также отличная web-камера для компьютеров с операционной системой Windows благодаря поддержке Windows Hello.

Razer Kiyo

Разрешение: 1080p.

Особенности: кольцевая подсветка, совместимость с OBS и Xsplit.

Цена: 99,98 доллара.

Плюсы:

удобная кольцевая подсветка;

простота использования.

Минусы:

дорогая.

Если вы ищете лучшую web-камеру для стриминга на таких сервисах, как YouTube или Twitch, то вам подойдет Razer Kiyo. Она имеет разрешение 1080p, поэтому ваши видео будут выглядеть великолепно, а ее уникальный дизайн включает в себя световое кольцо, которое гарантирует, что вы всегда хорошо освещены во время трансляции. Web-камера также может похвастаться функцией plug and play, поэтому вам не придется тратить много времени на ее настройку. Также она совместима с популярным программным обеспечением для потоковой передачи видео OBS и Xspilt.