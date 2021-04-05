LG официально объявила о закрытии своего мобильного подразделения

Компания LG Electronics Inc. сегодня, 5 апреля, официально сообщила о закрытии своего мобильного подразделения. Объявление было сделано после того, как совет директоров утвердил «стратегическое решение». Ранее в сети неоднократно появлялась информация что LG намерена уйти с рынка смартфонов.

Существующие смартфоны будут оставаться в продаже, но компания рассчитывает полностью свернуть мобильный бизнес к 31 июля. При этом компания будет придерживаться своих обязательств по сервисному обслуживанию и программной поддержке ранее проданных смартфонов. Производитель также заверил, что располагает достаточным запасом комплектующих, которые могут использоваться сервисными центрами для ремонта гаджетов.

На официальном сайте бренда сообщается, что закрытие соответствующего подразделения позволит сфокусировать усилия на других направлениях. Среди них названы компоненты для электрических автомобилей, робототехника, оборудование для умного дома, системы искусственного интеллекта, подключенные устройства, а также различные сопутствующие сервисы.

«Двигаясь вперед, LG продолжит использовать свой мобильный опыт и разрабатывать технологии, связанные с мобильностью, такие как 6G, для дальнейшего повышения конкурентоспособности в других сферах бизнеса», — говорится на сайте LG.

Мобильное подразделение компании, по данным экспертов, находится в убытке начиная со второго квартала 2015 года.