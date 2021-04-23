Lenovo Yoga Duet 2021: процессор Intel 11-го поколения, 16 Gb ОЗУ, поддержка стилуса и 5G

Компания Lenovo представила гибридный планшетный компьютер Yoga Duet 2021. Устройство оснащено новейшим процессором Intel Core 11-го поколения, поддержкой стилуса и сетей пятого поколения (5G).

Yoga Duet 2021 оборудован 13-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем формата 2К (2160 × 1350 пикселей) и соотношением сторон 16:10. Яркость достигает 450 кд/м2. Обеспечивается 100% охват цветового пространства sRGB. Устройство предусматривает работу со стилусом. По заверению производителя, экран поддерживает до 4096 степеней нажатия. Конструкция позволяет полностью отсоединить блок клавиатуры.

Планшет построен на новейшем процессоре Intel Core i5-113567 11-го поколения. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя — 512 Gb.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи емкостью 41 Вт·ч достигает 13 часов. Есть Wi-Fi 802.11, порты USB Type-C, слот microSD и 3,5-мм гнездо для наушников.

Lenovo Yoga Duet 2021 будет предложен покупателям в цвете Space Gray (серый) по цене 1077 долларов. Продажи начнутся 1 мая.