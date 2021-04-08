Lenovo представила игровой смартфон Legion Phone Duel 2

Компания Lenovo сегодня официально представила игровой смартфон нового поколения ориентированный на мобильный гейминг в самых требовательных играх. На европейском рынке модель будет предлагаться под названием Legion Phone Duel 2, на китайском — Legion Phone Pro 2.

Смартфон оборудован большим 6,92-дюймовым AMOLED- дисплеем с разрешением Full HD+. Панель обладает частотой обновления 144 Hz, частота отклика сенсорного слоя достигает 720 Hz. Применяется защитное стекло Gorilla Glass 5. Контрастность — 1 000 000:1. Заявлен 111,1% охват цветового пространства DCI-P3. Есть поддержка HDR10+. В экране нет никаких вырезов и отверстий, а в симметричной верхней и нижней рамках находятся мощные стереодинамики для создания эффекта объемного звучания.

Legion Phone Duel 2 построен на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 888 с интегрированным модемом 5G. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 12, 16 или 18 Gb. Вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 — 256 или 512 Gb. Применена передовая система активного охлаждения из двух турбин с независимыми воздуховодами. Их рабочий ресурс составляет 50 тыс. часов, а максимальный уровень шума не превышает 24,8 дБ. Они расположены в специальном выступе по центру задней панели корпуса, в котором также разместились основные камеры и RGB-логотип.

Так как смартфон создан для геймеров, производитель позаботился об удобстве управления в играх. В Legion Phone Duel 2 целых шесть дополнительных органов управления: четыре ультразвуковых кнопки на правой грани и две сенсорные на задней панели.

Двойная основная камера включает датчик на 64 Мп (f/1.9) и 16 Мп (f/2.2, угол обзора 123 градуса). Как и в прошлогодней модели, фронтальная камера разрешением 44 Мп выполнена в виде выдвижного блока. Это сделано для того, чтобы во время игры можно было вести прямые трансляции прямо со смартфона.

За автономность отвечает двойной аккумулятор общей емкостью 5050 мАч. По заверениям производителя, полного заряда хватает до 8 часов беспрерывной игры. Восполнить аккумулятор на 82% можно за 17 минут, благодаря скоростной подзарядке мощностью 90 Вт, осуществляемой сразу с двух USB-C портов. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.2, GPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 176 × 78,5 × 9,9–12,56 мм, вес — 259 гр. Установлена операционная система Android 11 с интерфейсом Lenovo ZUI 12.5.

Стоимость Lenovo Legion Phone Duel 2 в версии 12/256 Gb памяти составляет 799 евро, 16/512 Gb с комплектной зарядной док-станцией – 999 евро. Цена топового варианта пока не сообщается. Новинка поступит в продажу в Китае уже завтра, 9 апреля, а в Европе появится в конце мая.