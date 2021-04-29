29.04.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииHardwareLenovo начинает продажи сетевого хранилища Personal Cloud T2, способного вместить до 36 Тb данных

Lenovo начинает продажи сетевого хранилища Personal Cloud T2, способного вместить до 36 Тb данных

Компания Lenovo в мае начинает продажи Personal Cloud T2 — сетевого хранилища данных, предназначенного для использования в домашних условиях и в небольших офисах. Новинка рассчитана на установку двух накопителей формата 3,5” или 2,5” с интерфейсом SATA 3.0. В максимальной конфигурации могут быть установлены два диска объемом в 18 Тb каждый. Возможна организация массива RAID 1.

Новинка базируется на четырехъядерном процессоре Realtek RTD1296, а также получила 2 Gb оперативной памяти и модуль eMMC 5.1 емкостью 8 Gb.

Для подключения к компьютерной сети служит порт Gigabit Ethernet. Также есть порты USB 3.0 Type-A и USB 3.0 Type-С, к которым могут быть подсоединены внешние накопители и периферийные устройства. Размеры новинки составляют 235х171х106 мм, а вес без установленных накопителей равен 1,75 кг. В системе охлаждения применяется вентилятор с небольшим уровнем шума.

Цена Lenovo Personal Cloud T2 составляет 150 долларов.

ТЕГИ:
TWS-наушники Realme Buds Q2 обеспечат до 20 часов воспроизведения музыки
Новости по теме
Планшеты
Lenovo Yoga Duet 2021: процессор
Ноутбуки
Lenovo, 2K ekranlı nazik noutbuk
Смартфоны ТОП-Новости
Lenovo представила игровой смарт