Lenovo начинает продажи сетевого хранилища Personal Cloud T2, способного вместить до 36 Тb данных

Компания Lenovo в мае начинает продажи Personal Cloud T2 — сетевого хранилища данных, предназначенного для использования в домашних условиях и в небольших офисах. Новинка рассчитана на установку двух накопителей формата 3,5” или 2,5” с интерфейсом SATA 3.0. В максимальной конфигурации могут быть установлены два диска объемом в 18 Тb каждый. Возможна организация массива RAID 1.

Новинка базируется на четырехъядерном процессоре Realtek RTD1296, а также получила 2 Gb оперативной памяти и модуль eMMC 5.1 емкостью 8 Gb.

Для подключения к компьютерной сети служит порт Gigabit Ethernet. Также есть порты USB 3.0 Type-A и USB 3.0 Type-С, к которым могут быть подсоединены внешние накопители и периферийные устройства. Размеры новинки составляют 235х171х106 мм, а вес без установленных накопителей равен 1,75 кг. В системе охлаждения применяется вентилятор с небольшим уровнем шума.

Цена Lenovo Personal Cloud T2 составляет 150 долларов.