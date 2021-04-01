Компьютерная выставка Computex 2021 пройдет в онлайн-формате

Крупнейшая компьютерная выставка Computex 2021 пройдет в цифровом формате. Причина, как и в прошлом году, пандемия коронавируса.

Еще на прошлой неделе планировалось провести мероприятие, как и было заведено с 1981 года, во Всемирном торговом центре в столице Тайваня. Но на фоне резкого ухудшения ситуации с Covid-19 было объявлено об отмене выставки в физическом формате. Об этом сообщил организатор Computex — Тайваньский совет по развитию внешней торговли (TAITRA).

«С новой волной пандемии коронавируса по всему миру большинство участников выставки, включая международных экспонентов, посетителей и СМИ, не могут присоединиться к мероприятию из-за пограничного контроля. Поэтому организаторы Computex решили отменить выездную выставку в этом году», — говорится в заявлении на сайте мероприятия.

.Старт онлайн-мероприятия назначен на 31 мая 2021 года. Организаторы намерены провести параллельное виртуальное шоу #COMPUTEXVirtual. Оно будет проходить, как и планировалось, в течение всего июня.

Большинство компаний, производящие компьютерное оборудование, будут проводить свои собственные онлайн-мероприятия еще до того, как стартует #COMPUTEXVirtual. Таким образом, их присутствие на виртуальной выставке будет минимальным. Обычно большинство крупных производителей компьютерного аппаратного обеспечения, таких как ASUS, Acer и MSI, проводят свои собственные физические мероприятия накануне старта Computex, а затем представляют свои стенды уже на самой выставке. Но в этом году они сосредоточатся в основном на своих собственных мероприятиях.