Китайские власти хотят отобрать бизнес у основателя Alibaba

Китайский миллиардер Джек Ма (Jack Ma) может продать свою долю в финтехе Ant Group (дочерняя компания Alibaba), чтобы ослабить давление со стороны регуляторов КНР. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Джек Ма не сможет продать свою долю ни одной из близких ему структур. Китайские власти хотят, чтобы он полностью вышел из бизнеса. Отмечается, что есть еще один вариант: передать долю бизнесмена китайскому инвестору, связанному с государством. Ant Group начал работать над вариантами возможного ухода Ма пару месяцев назад. Эксперты полагают, что его уход может помочь компании возродить планы по выходу на биржу (IPO).

Конфликт между Джеком Ма и властями КНР начался еще в прошлом году после того, как бизнесмен раскритиковал политику правительства в области цифровых технологий. После этого власти заблокировали IPO Ant Group, а затем вынудили трансформировать бизнес, отдав больше контроля государству.