26.04.2021

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Китай планирует запустить лунный зонд «Чанъэ-6» в 2024 году

Чанъэ-6

Космическое агентство Китая определилось со сроками строительства лунной станции. У проекта пока нет названия. Известно, что планируется запустить зонд «Чанъэ-6» для сбора образцов грунта в бассейне Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны примерно в 2024 году, об этом пишет Xinhuanet.

Китай будет проводить разведку лунных ресурсов, научные исследования и технологические эксперименты в миссиях «Чанъэ-6» «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8» с целью построить прототип научно-исследовательской станции на Луне к 2030 году.

Для новой миссии по созданию лунной станции, Космическое агентство Китая пригласило специалистов со всего мира.

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