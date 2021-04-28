IТ-решения мирового класса, адаптированные под ваши бизнес-потребности, в Азербайджане

Информационные технологии — одна из самых быстрорастущих отраслей в Азербайджане, которая оказывает значительное влияние на бизнес и на то, как функционирует общество. Учитывая быструю цифровизацию, происходящую во многих отраслях, от здравоохранения до сельского хозяйства, образования и финансовых услуг, все больше и больше компаний нуждаются в надежных решениях, которые будут соответствовать их специфическим потребностям.

В течение последних 5 лет европейская IТ-компания Span с главным офисом в Загребе (Хорватия) работает с ведущими азербайджанскими телекоммуникационными клиентами. В начале прошлого года компания Span была авторизована в качестве партнера Microsoft LSP на азербайджанском рынке и поэтому активизировала свою деятельность, расширив команду и позиции на местном рынке.

Компания Span была основана в 1993 году и является первым хорватским поставщиком решений, сертифицированным Microsoft.

Более 28 лет компания является частью партнерской сети Microsoft и признана успешной международной компанией на мировом рынке ИКТ с большим количеством успешно реализованных и текущих проектов для клиентов со всего мира. Span является лидером отрасли в области проектирования, разработки и обслуживания информационных систем, поставляемых на основе передовых технологических решений мировых лидеров в области информационных технологий, в частности Microsoft.

Мы побеседовали с директором компании по развитию международного бизнеса Željko Galić и руководителем отдела продаж на территориях Азербайджана, Грузии и Средней Азии Тахиром Алиевым о компании и IТ-рынке в Азербайджане.

— Давайте поговорим о статусе золотого партнера Microsoft компании Span. Какие преимущества дает этот статус при выборе компании?

— Željko Galić: Быть сертифицированным Золотым Партнером Microsoft означает, что корпорация Microsoft заявила, что наша компания взяла на себя обязательство развивать технологии Microsoft в интересах как своих собственных потребностей, так и потребностей своих клиентов. Уже более 25 лет мы обладаем статусом Золотого Партнера Microsoft и в настоящее время имеем 16 золотых и 2 серебряных компетенций, которые символизируют нашу преданность Microsoft как предпочитаемому технологическому партнеру, глубоко укоренившемуся в нашей стратегии развития. Для наших потенциальных клиентов важно понять, что мы в значительной степени ориентированы на Microsoft, что совпадает с нашим внутренним рейтингом Microsoft среди лучших партнеров MS в мире.

Важно также понимать, что в последние пару лет появилась новая партнерская стратегия Microsoft, которая продвигает действительно преданных и опытных партнеров, достигших подвинутой специализации, что является подтверждением способности партнера предоставлять услуги с высокой точностью в конкретной области решений. Span уже достигла трех продвинутых специализаций:

Продвинутая специализация по внедрению и управлению изменениями Microsoft,

Переход сервера Windows и SQL Server в расширенную специализацию Microsoft Azure Advanced Specialization,

Расширенная специализация Teamwork Deployment.

Кроме того, в настоящее время мы работаем над 4 дополнительными продвинутыми специализациями, которые, как мы ожидаем, будут получены в ближайшие недели.

Наша преданность Microsoft, подкрепленная проверенным опытом реализации многих проектов для международных корпоративных клиентов, привела к тому, что Microsoft выдал нам LSP-авторизацию на азербайджанском рынке, а это означает, что в настоящее время мы являемся партнерами, которые могут поставлять комплексные решения по лицензированию Microsoft для азербайджанских корпоративных клиентов.

— Span в Азербайджане. Что, по-вашему, отличает Span от конкурентов на рынке?

— Željko Galić: Что касается конкуренции, я бы не хотел говорить о наших потенциальных конкурентах по нескольким причинам; а) мы не ориентируемся на конкуренцию, мы ориентируемся на наших потребителей, б) я считаю, что нет такого 1:1 конкурента с тем же самым портфолио и в) я бы хотел сосредоточиться на уникальных ценностях и опыте Span, чтобы объяснить, чего мы ожидаем от азербайджанского рынка и чего может ожидать от нас азербайджанский рынок.

В этой связи, принимая во внимание специфику самого местного рынка, нашей целью является передача наших ноу-хау, полученных в ходе многочисленных международных проектов, и превращение в долгосрочных надежных консультантов для наших клиентов в Азербайджане. Одним из наших главных качеств является то, что мы имеем долгосрочные отношения со всеми клиентами. Почти все эти отношения начинались с небольших шагов, но вскоре мы завоевали доверие наших клиентов и наши отношения расширились. Это то, чего мы хотели бы достичь и с нашими азербайджанскими клиентами, и я думаю, что мы находимся на правильном пути, так как у нас уже есть долгосрочные отношения, которые приведут к цифровым преобразованиям с нашими партнерами, такими как Azercell и Azerconnect, ранее с Bakcell и Azerfon. Говоря более конкретно, мы рассчитываем помочь нашим клиентам представляя лучшие в своей сфере услуги и решения в публичном многооблачном пространстве, используя Microsoft облако как нашу первую платформу. Наш 25-летний опыт в сфере услуг инфраструктуры корпоративных систем, весь портфель услуг по кибербезопасности, включая Security Operations Center, решения для корпоративного бизнеса, основанные на ведущих отраслевых платформах, таких как Dynamics, Dynatrace и M365, и, не в последнюю очередь, наш опыт в управлении программными активами и разработке лицензионных решений для совместного достижения цифровой трансформации азербайджанского общества и внесения вклада в процветание всей страны. Поддержка полного жизненного цикла всех наших решений также доступна нашим клиентам по всему миру из операционных центров в Загребе и Киеве 24/7, 365 дней в году. Для всех продуктов и услуг, которые мы предоставляем нашим клиентам, у нас есть высококвалифицированные сертифицированные специалисты, и клиенты могут обратиться к нам, когда у них возникнут вопросы или проблемы в повседневной работе, и мы будем готовы совместно работать над их решением. Подводя итог всему, мы хотим быть надежными экспертами для наших клиентов и, благодаря нашим знаниям и опыту, поставлять IТ-решения, которые поддерживают их бизнес. Мы обещаем, что выполним всю нашу работу в срок, с лучшими в своей сфере людьми, технологиями и практиками.

— Есть ли различия между азербайджанским ИТ-рынком и другими?

— Željko Galić: Каждый рынок имеет свою специфику, и азербайджанский рынок не является исключением, но в то же время он не сильно отличается от других. Мы присутствуем в Азербайджане с большей/меньшей интенсивностью с 2017 года. И мы узнали, что, как и на большинстве рынков, доверие между заказчиком и партнером является важнейшим критерием успеха. Мы также узнали, что надежность и доступность являются важнейшими составляющими успешных долгосрочных отношений. Я был весьма впечатлен тем, как Азербайджан за последние 5 лет моего посещения страны, быстро продвинулся вперед в применении передовых и современных IТ-решений, и большинство из этих решений я вижу в оцифровке государственных услуг, чего добились не многие страны мира. Мы находим привлекательным в Азербайджане открытость для партнеров и партнерство с различными странами, что открывает возможности для быстрого роста экономики и общества. Это также соответствует четырем глобальным тенденциям в области информационных технологий. 1. Переход в облачное пространство, которое позволит более эффективно и гибко расходовать средства на IТ-системы. 2. Интеграция данных также намного проще в облаке, где данные из множества различных систем могут быть легко интегрированы и безопасно проанализированы — на многих рынках растет осведомленность о преимуществах облака с точки зрения безопасности и функциональности. Третья тенденция связана с цифровым преобразованием бизнеса, то есть можно сказать, что в настоящее время каждый бизнес — это цифровой бизнес, и доступные цифровые инструменты позволяют нам быть более эффективными, продуктивными и гибкими, а значит, более конкурентоспособными. Четвертая мировая тенденция связана с короткой окупаемостью инвестиций в IТ-проекты (ROI). Традиционно возврат инвестиций в IТ-проекты был долгим, проекты были крупными и длились несколько месяцев, если не лет, а к моменту их завершения технология уже устарела или появились новые релизы. При использовании облачных и передовых технологий проектные циклы короче, инвестиции легче планировать, а окупаемость инвестиций лучше.

Мы видим в Азербайджане все возможности для того, чтобы следовать этим тенденциям и создать передовую цифровую экономику и общество, которые принесут большую пользу всем заинтересованным сторонам и гражданам.

— Есть ли истории успеха, которыми вы уже можете поделиться с нами?

— Тахир Алиев: С момента нашего присутствия на азербайджанском рынке мы успешно сотрудничали со многими клиентами: Azerconnect, BP, Azersun Holding, Expressbank, Azericard, PASHA Life Insurance, AMADA, Socar Midstream и др. Вместе мы осуществили успешные проекты в Азербайджане в основном в областях «Cloud» и «Security».

Хотелось бы подробно рассказать о двух случаях «Security» в Азербайджане, которыми мы особенно гордимся:

Перед клиентом стояла задача выбрать правильный продукт для мониторинга поведения пользователей внутри компании и выявления неадекватных действий на компьютерах. Клиент уже использовал простое решение, но оно не решило проблему. Мы провели пилотный проект и показали решение — Insider Threat detection solution от Proofpoint Observe IT. После этого они смогли настроить полное сканирование поведения пользователей и контролировать возможную нежелательную деятельность, повысив уровень внутренней безопасности. Еще один наш клиент пользовался классическим антивирусом, и ему необходимо было добавить дополнительное решение для контроля информационной безопасности. Изначально они склонялись в сторону решений по EDR и даже попробовали несколько вариантов на рынке. Мы смогли предложить новый вендор для азербайджанского рынка — SentinelOne. Это позволило им избавиться от классического антивируса и полностью перейти на EDR/XDR решение от SentinelOne, что не только повысило уровень внутренней безопасности, но и значительно улучшило мониторинг возможной вирусной активности.

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что Span проектирует, разрабатывает и внедряет информационные системы, основанные на передовых технических решениях. Независимо от объема и сложности работ, к каждому делу и клиенту подходят индивидуально и с особым отношением. Широкий спектр как комплексных, так и индивидуальных решений, предоставляемых в таких областях, как Microsoft Azure, M365, Cyber Security, Information Security, SAP on Azure, Dynatrace, SentinelOne, Proofpoint ObserveIT, Veeam, HPE, Cisco, Fortinet и AWS, помогает комплексно удовлетворять потребности клиентов, концентрируясь на всех этапах их развития. Постоянное совершенствование обслуживания является основой операционной модели Span, поэтому компания стремится быть лучшей в том, что она делает, и предоставлять услуги своевременно, компетентно и последовательно, в соответствии с ожиданиями клиентов и на основе передового опыта в области управления IТ-услугами. Такой подход привел Span к разработке инновационных решений с использованием передовых технологий в различных технических областях и отраслях промышленности, которые, в первую очередь, позволяют компаниям-клиентам повысить эффективность своей деятельности и достичь своих бизнес-целей.

Для получения дополнительной информации об услугах, Span в Азербайджане, следите за компанией в социальных сетях: Facebook, LinkedIn

Или просто напишите/позвоните: [email protected], 012 465 99 30.