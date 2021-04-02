Исследование показывает, что Google собирает в 20 раз больше данных с пользователей Android, чем Apple с iOS

Компания Google собирает в 20 раз больше данных с пользователей Android, чем Apple — с пользователей iOS, об этом пишет Ars Technica со ссылкой на полное исследование.

Как выяснил профессор Тринити-колледжа в Дублине Дуглас Лейт, Android и iOS передают на сервера Google и Apple данные даже тех пользователей, которые запретили делиться какой-либо информацией в настройках операционной системы.

Лейт проанализировал телеметрические данные, которые получают Google и Apple, включая информацию, отправляемую из предустановленных приложений, а также во время простоя устройств. Обе операционные системы отправляют данные в Google и Apple, когда пользователь выполняет простые действия, например, вставляет SIM-карту или просматривает настройки. Даже во время простоя устройство подключается к back-end серверу в среднем каждые 4,5 мин.

В то время как iOS автоматически собирает данные из Siri, Safari и iCloud для передачи в Apple, Android получает данные из Chrome, YouTube, Google Docs, Safetyhub, Google Messenger, Clock и поиска, даже если пользователь не вошел в учетную запись Google.

Сообщается, что iOS отправляет в Apple около 42 Kb данных сразу при включении устройства, а Android передает Google 1 Mb данных. Например, в США Android собирает с пользователей около 1,3 Tb информации каждые 12 часов. За тот же период iOS собирает около 5,8 Gb.