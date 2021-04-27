iOS 14.5: разблокировка iPhone в маске, поддержка AirTag, контроллеров новых игровых консолей и другое

Компания Apple выпустила общедоступную версию операционной системы iOS 14.5, которая получила массу нововведений – разблокировку iPhone в медицинской маске, новые настройки конфиденциальности, поддержку аксессуара AirTag, геймпадов новых игровых консолей и многое другое.

Одно из наиболее важных нововведений – iPhone X и новее можно разблокировать при помощи Apple Watch даже в медицинской маске. Для этого потребуется часы Apple Watch Series 3 и новее. Это особенно актуально в период пандемии коронавируса.

iPhone получили функцию App Tracking Transparency. iOS 14.5 требует от разработчиков приложений получать разрешение пользователей на отслеживание их данных для рекламы. Владельцы iPhone также могут ограничить доступ сайтов к своим данным при использовании браузера Safari. Расширены возможности мобильной связи 5G, теперь поддерживается международный 5G-роуминг на iPhone 12.

В обновлении iOS 14.5 представлена поддержка недавно выпущенных трекеров Apple AirTag, что позволяет отслеживать их в приложении Find My. На iPhone 11 и iPhone 12 есть функция точного поиска, которая использует преимущества чипа U1 для обеспечения визуальной, звуковой и тактильной обратной связи, которая поможет пользователю найти потерянный предмет.

В числе других нововведений — обновленное приложение «Подкасты» с платными подписками, функция калибровки аккумулятора для iPhone 11, поиск сторонних устройств с помощью «Локатора», расширенный набор эмодзи, улучшены некоторые функции голосового помощника Siri, добавлена поддержка беспроводных игровых контроллеров Xbox Series X|S и Sony PlayStation 5 DualSense и другое.

Обновленная версия прошивки уже доступна для загрузки.