Инвестиции в биткоин принесли Tesla больше прибыли, чем основной бизнес

Инвестиции Tesla в биткоин с начала этого года уже принесли компании Илона Маска (Elon Musk) более 1 млрд. долларов, пишет Independent. Такая прибыль обусловлена стабильным ростом стоимости самой популярной криптовалюты мира.

В начале этого года производитель электромобилей использовал 1,5 млрд. долларов из своих денежных резервов для покупки примерно 48 тыс. биткоинов, когда криптовалюта торговалась по цене от 30 до 40 тыс. долларов. За последние 10 недель курс биткоина существенно увеличился.

На этой неделе стоимость одного биткоина достигла очередной рекордной отметки и составила 64863 доллара. Благодаря этому активы Tesla в этой криптовалюте на некоторое время превысили 3 млрд. долларов. На данное время курс биткоина скорректировался, криптовалюта стоит чуть более 60000 долларов.

Отметим, что 8 февраля этого года, когда Tesla впервые объявила о своих инвестициях в биткоин, стоимость криптовалюты подскочила на 14%. С тех пор биткоин продолжает стабильно показывать рост, а полученная за счет этих инвестиций прибыль Tesla значительно превысила 721 млн. долларов прибыли, которую компания получила от продажи электромобилей в 2020 году.

Для поддержки криптовалюты Tesla даже начала принимать платежи в биткоинах, причем компания не конвертирует их в денежные средства, а оставляет храниться в виде криптовалюты.