Intel представил процессоры Xeon Scalable 3-го поколения

Компания Intel официально представила процессоры Xeon Scalable 3-го поколения (кодовое название Ice Lake-SP) — первые 10-нанометровые серверные процессоры. По сравнению с предшественниками чипы стали на 46% быстрее при выполнении распространенных рабочих сценариев.

Intel сообщает о приросте IPC на 20%. В совокупности с другими новшествами (более быстрой памятью, увеличенным кешем и т.д.) компания говорит о повышении производительности в среднем в 1,46 раза при выполнении обычных задач и о повышении производительности в 1,74 раза в задачах ИИ. Эти данные — при сравнении нового Xeon 8380 и его предшественника, Xeon 8280. Если сравнивать с 5-летним Xeon E5-2688E4, то преимущество новинки — в 2,65 раза.

Новинки получили ряд функций безопасности для защиты данных и кода приложений с помощью технологий Intel Software Guard Extension и Intel Crypto Acceleration. Процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения в зависимости от модели получили от 8 до 40 физических ядер. Платформа поддерживает до 6 Tb оперативной системной памяти (DDR4 + Optane PMem 200), до восьми каналов DDR4-3200 и до 64 линий PCIe 4.0.

Новая платформа обеспечивает повышение производительности ИИ-вычислений до 74%, а также на 62% большую производительность в широком спектре развернутых сетей и рабочих нагрузок по сравнению с предыдущим поколением. Процессоры поддерживают более 500 решений в области IoT и Select Solutions.

Платформы Xeon Scalable 3-го поколения поддерживают постоянную память Intel Optane PMEM 200-й серии, твердотельные накопители Intel Optane SSD P5800X / Intel SSD D5-P5316 NAND, а также сетевые адаптеры Intel Ethernet 800-й серии и новые программируемые логические матрицы Intel Agilex.

Cтоимость новинок составляет от 501 доллара (восьмиядерный процессор Xeon Silver 4309Y) до 8099 долларов (флагманский Xeon Platinum 8380).