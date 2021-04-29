Huawei собирается купить одну из китайских автомобильных марок для выпуска собственных электромобилей

Компания Huawei Technologies ведет переговоры о получении контроля над подразделением по производству электромобилей небольшого китайского автопроизводителя. К концу этого года китайский гигант собирается представить первый автомобиль под собственной маркой. Об этом сообщает со ссылкой на информированные источники агентство Reuters. За основу первого электромобиля Huawei будет взята уже существующая модель Seres SF5.

Интерес для Huawei вызывает компания Chongqing Jinkang New Energy Automobile. Подразделение китайской Chongqing Sokon обладает правами на торговую марку Seres, ранее известную как SF Motors. На данное время оно приносит нынешним владельцам убытки. К июлю этого года Huawei рассчитывает стать его новым обладателем, на каких условиях — не уточняется.

Одновременно Huawei интересуется покупкой пакета акций дочерней компании китайского автоконцерна BAIC, которой принадлежат права на марку ArcFox. Но BAIC хотел бы видеть Huawei в качестве технологического партнера, но не инвестора.