Huawei начинает продажу электромобилей SERES SF5 в своих флагманских магазинах в Китае

Компания Huawei на Шанхайском автосалоне объявила о начале продаж электромобилей с увеличенным запасом хода SERES SF5 в своих флагманских магазинах по всему Китаю. Компания SERES стала первым автопроизводителем, присоединившемся к универсальной экосистеме взаимодействия устройств «1+8+N».

«Эта новость очень важна как для отрасли потребительской электроники, так и для индустрии электрических транспортных средств. В будущем мы планируем предлагать нашим клиентам не только умные решения для создания интеллектуальных автомобилей, но и продавать их через нашу розничную сеть по всему Китаю», — отметил исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю.

Huawei совместно с SERES создали решение для увеличения дальности пробега электромобилей. Система Huawei DriveONE 3-в-1 не только увеличивает автономность, но и позволяет повысить производительность электромоторов до уровня моделей мирового класса. Новый кроссовер SERES SF5 сочетает в себе городской режим с запасом хода 180 км и режим расширенного запаса хода с дальностью пробега более 1000 км. Электромобиль получил легкое алюминиевое шасси и четыре шаровых шарнира, переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах и многорычажную заднюю подвеску, обеспечивающую более быстрое ускорение, плавность хода, и стабильность на дороге. На то, чтобы разогнаться от 0 до 100 км/ч, у SERES SF5 уходит 4,68 сек.

Решения Huawei HiCar позволяют пользователям переключаться между приложениями на смартфоне и главным компьютером автомобиля, обеспечивая доступ к навигации, музыке и другим возможностям в любое время. Huawei HiCar может подключать автомобиль к другим умным устройствам, входящим в универсальную экосистему Huawei, позволяя управлять домашней климатической системой или умным экраном прямо из машины.

SERES SF5 оснащен аудиосистемой с объемным звучанием, в состав которой входят 11 динамиков, настроенных специалистами Huawei SOUND и экспертами по акустике. В сочетании с улучшенной шумоизоляцией, которая поддерживает тишину в салоне на уровне 38 dB, что сравнимо с тишиной в библиотеке, аудиосистема гарантирует высокое качество звучания. Электромобиль имеет режим аварийной перезарядки, позволяющий подзаряжать аккумулятор другого электромобиля (V2V). Он также позволяет использовать свою батарею в качестве источника для внешних потребителей (V2L).

Кузов SERES SF5, изготовленный из стали термической формовкой под давлением 1500 Мпа, соответствует по жесткости строгим стандартам безопасности. Автоматическая система помощи водителю при вождении уровня L2+, при движении в пробках, а также адаптивный круиз-контроль и другие функции обеспечивают повышенный комфорт как при поездках по городу, так и в путешествиях на большие расстояния. SERES SF5 оснащен спортивными передними сидениями с функциями вентиляции, обогрева и массажа. Интеллектуальная функция персонализации настроек сидения делает более комфортными посадку и выход из машины.

Покупателям доступны четыре варианта расцветки: океанический синий (Deep Ocean Blue), угольный черный (Charcoal Black), жемчужный белый (Pearl White) и титаново-серебристый серый (Titanium Silver Grey). Интерьер представлен в трех вариантах: полночный черный (Midnight Black), красный гранат (Garnet Red) и слоновая кость (Ivory White). Стоимость электромобиля SERES SF5 — 246800 юаней (4WD) и 216800 юаней (2WD). Продажи начнутся во флагманских магазинах Huawei в Китае уже завтра, 21 апреля.