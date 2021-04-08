Google объявила дату конференции I/O 2021

В прошлом году конференция Google I/O была отменена из-за пандемии коронавируса. В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщил на своей страничке в Twitter генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai), заверив, что I/O 2021 будет совершенно бесплатным для всех желающих.

Дата проведения конференции I/O 2021 анонсирована в виде головоломки, которую было необходимо разгадать. Мероприятие состоится с 18 по 20 мая.

Пользователям расскажут о грядущих нововведениях для платформы Android и различных сервисов компании. Ожидается анонс смартфона Pixel 5a и TWS-наушников Pixel Buds A.

Регистрация для разработчиков на конференцию станет доступна в ближайшее время.