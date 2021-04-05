Genesis установил мировой рекорд Гиннеса — шоу с участием 3281 дрона

Автомобильный бренд Genesis (марка автомобилей премиум класса, являющаяся суббрендом компании Hyundai Motor) использовал 3281 дрон для отображения своего логотипа в небе Шанхая. Мероприятие было приурочено к выходу бренда на рынок Китая.

Во время шоу с помощью светящихся дронов формировались различные изображения, включая логотип Genesis, руку, два автомобиля компании и двойную спираль.

Это новый мировой рекорд Гиннеса. Предыдущий рекорд установила компания Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology в сентябре 2020 года, когда в небо одновременно поднялся 3051 дрон.